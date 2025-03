Diffama agenti su facebook, comandante denuncia leone da tastiera

Afragola – Il Comandante della Polizia Locale della Città di Afragola Colonnello Antonio Piricelli, dopo aver letto alcuni post diffamatori nei confronti di alcuni suoi Agenti, pubblicati sulla pagina Facebook

“ Sei di Afragola se (official page) “ ha denunciato un cittadino e sono in corso attività di indagine tese ad idenficarne altri. Il tutto nasce da un posto di controllo effettuato dagli Agenti del Comando di Polizia Locale di Afragola, che nel controllare la documentazione di un veicolo hanno verificato che il conducente non era in possesso del libretto di circolazione originale, ma di una fotocopia e lo hanno sanzionato,e come previsto dall’articolo 180 del Codice della strada hanno dato 30 giorni per portare in visione l’originale presso un Comando di Polizia.

Da questa attività posta in essere dai Poliziotti Locali, un cittadino ha pubblicato il post diffamatorio sulla pagina facebook “ Sei di Afragola se (official page) “, che ha ricevuto numerosi commenti da parte di più persone, alcuni dei quali oggetto di offese e frasi pesanti, che oltre a ledere la professionalità e la dignità degli Agenti hanno leso l’immagine del Corpo della Polizia Locale. Per i contenuti gravi pubblicati il Comandante Piricelli ha denunciato il cittadino all’Autorità Giudiziaria.