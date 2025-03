Due sedicenni si schiantano in scooter: una è grave. Sant’Anastasia in ansia

SANT’ANASTASIA – Una tranquilla serata a Sant’Anastasia si è trasformata in un dramma quando due ragazze di 16 anni sono rimaste ferite in maniera molto seria dopo un violento incidente stradale. L’episodio è avvenuto in via dei Romani, dove lo scooter su cui viaggiavano ha perso il controllo per cause ancora da chiarire. Una delle giovani ha riportato ferite di lieve entità, mentre l’altra è stata trasferita d’urgenza in ospedale in codice rosso a causa di lesioni gravi.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente

Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente per raccogliere testimonianze e analizzare la scena dell’incidente. La priorità è comprendere se ci siano stati fattori esterni a causare la perdita di controllo del veicolo, come un ostacolo sulla carreggiata o un guasto meccanico. I carabinieri stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona per ottenere maggiori dettagli.

Le condizioni delle ragazze

I sanitari, giunti rapidamente sul posto, hanno soccorso le due adolescenti. Una delle giovani ha riportato contusioni ed escoriazioni superficiali, mentre l’altra, in condizioni ben più critiche, è stata ricoverata con un trauma addominale e lesioni multiple. I medici stanno monitorando costantemente la situazione per valutare eventuali interventi chirurgici.

Sicurezza stradale sotto osservazione

L’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza delle strade di Sant’Anastasia. Via dei Romani, già nota per episodi simili, potrebbe essere oggetto di nuove misure di sicurezza per ridurre il rischio di sinistri. Residenti e autorità locali chiedono maggiore illuminazione e l’installazione di dossi per limitare la velocità dei veicoli. La comunità si stringe intorno alle famiglie delle ragazze coinvolte, augurandosi una pronta guarigione.