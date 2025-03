Chiude moglie nel ripostiglio dopo lite, lei si libera chiamando i carabinieri e lo fa arrestare

Siamo a Volla e i carabinieri della compagnia di Torre del Greco intervengono in un’abitazione. A chiamare il 112, questa volta, la stessa vittima. La donna, una 34enne del posto, ha appena litigato con il compagno. Lui – dopo un litigio – le ha prima dato due schiaffi e poi l’ha presa di peso e “gettata” nel ripostiglio chiudendo la porta a chiave.

Non ne voleva sapere di liberarla perché “doveva imparare la lezione” ma fortunatamente la vittima ha in tasca lo smartphone e digita il 112.

I carabinieri, arrivati sul posto, ricostruiscono la vicenda.

La porta del ripostiglio viene aperta e l’uomo, un 30enne già noto alle forze dell’ordine, viene arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni.

La donna è stata trasferita nell’ospedale Maresca. Per lei una prognosi che parla di “trauma contusivo regione orbitaria e mastoidea con trauma contusivo regione lombosacrale, dolore nei movimenti di flessione del dorso, stato ansioso reattivo”.

Da accertamenti i carabinieri non hanno trovato denunce presentate in passato dalla donna.

Due luoghi diversi che sono distanti tra loro diversi chilometri ma un dato in comune.

Due donne picchiate e maltrattate che non avevano mai denunciato prima.