“Coraggio, coraggio”, l’abbraccio di Acerra al presidente Fico: “Vinciamo coi valori”

Acerra. Tanta gente accanto. Non dietro di sè. A scambiare una parola, un sorriso, un caffè. La politica torna protagonista ad Acerra in un giorno evocativo per l’intera cittadinanza. Nella domenica in cui si celebra il patrono San Cuono, è arrivato in città il presidente della Camera Roberto Fico per supportare la lista del Movimento 5 Stelle, capeggiata dalla co-sindaca Carmela Auriemma, e il candidato a sindaco della coalizione X Acerra Unita Andrea Piatto.

Fico si prende la scena davanti alla sede locale del Movimento 5 Stelle di via Da Vinci spiegando ai tanti acerrani accorsi perchè i vertici del gruppo pentastellato puntano forte su Acerra e credono alla vittoria: “La scelta di Carmela Auriemma e del gruppo acerrano di andare in coalizione e di sostenere Andrea Piatto come sindaco è condivisa dal Movimento al 100%. Le elezioni ad Acerra le vogliamo vincere e siamo entrati in coalizione per dare una chance alle persone e non al Movimento. Rischiamo qualcosa in più per dare qualcosa alla città; il gruppo locale insieme a Carmela ha già dimostrato in 5 anni la sua affidabilità e le tematiche espresse, dall’ambiente con la battaglia per l’inceneritore all’integrazione fino alla trasparenza della macchina comunale sono sia nostre che della coalizione di centrosinistra. Da sempre abbiamo una tensione morale forte su quello che è giusto ed è ora di tradurla in opportunità per l’intera città. Vogliamo un sindaco bravo e una classe dirigente pulita che possa funzionare”.

Dopo l’intervento Fico, tra selfie, strette di mano e caffè, si è recato per un saluto al comitato elettorale di via Duomo. In tanti hanno intonato il coro “Coraggio, coraggio” al passaggio del presidente della Camera e dei candidati.

“Questa giornata rappresenta la concretizzazione non solo del lavoro di argine della democrazia che abbiamo svolto come Movimento 5 Stelle in questi ultimi 5 anni all’opposizione ma anche di quanto scritto nel programma di coalizione. Da qualche ora l’inceneritore è diventato tema centrale della campagna elettorale, ma noi avevamo già una visione condivisa nel programma discusso con gli alleati. La forza del gruppo 5Stelle è stata sempre questa e lo è anche dell’intera coalizione: crediamo nei grandi temi e nei valori, nella forza del confronto. La politica dei temi e non della ricerca del consenso a tutti i costi: è questa la garanzia con la quale ci presentiamo alla città insieme alle liste di X Acerra Unita” dichiara la co-sindaca e candidata al consiglio comunale Carmela Auriemma.

“Sono orgoglioso di avere accanto al nostro progetto e ai nostri candidati il presidente della Camera Roberto Fico proprio nel giorno della festa del nostro Santo Patrono. Siamo la città dell’accoglienza e della Resistenza e avendo questi valori scendiamo in campo con una coalizione non scontata: siamo la prova che bisogna confrontarsi sul terreno della politica vera. Ci presentiamo all’elettorato con un programma trasparente e con un percorso reale” ha concluso il candidato sindaco Andrea Piatto.