Comandante torna e becca furgone prima dello sversamento abusivo

MARIGLIANO – Durante il controllo del territorio nella giornata del 09.05.2024 la polizia locale diretta dal maggiore Emiliano Nacar ha sorpreso in località Pontecitra un soggetto svernare materiale sulla pubblica via

Il soggetto in questione munito di apposito furgone era pronto a rovesciare sulla strada tutto il materiale in possesso tra cui cassette ed altre materiale.

È stato sottoposto a controllo e denunciato per gestione illecita dei rifiuti

“Questa prima operazione – dichiara il comandante Nacar – nel primo giorno di rientro in servizio segna il ritorno al controllo vero del territorio. Avremo di nuove pattuglie in strada postazioni di controllo e servizio anche appiedato che abbiamo disposto da subito”