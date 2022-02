Città Metropolitana, sei in corsa per Somma Vesuviana

Cinque consiglieri ed il presidente del Consiglio Comunale, tutti candidati per il rinnovo dell’assemblea della Città Metropolitana.

Undici liste e 157 candidati alla guida della Città metropolitana di Napoli, una rosa di politici in corsa per il rinnovo del consiglio. A scegliere la composizione dell’aula saranno i 1.543 elettori, tra sindaci e consiglieri comunali, chiamati al voto in rappresentanza dei cittadini dei loro territorio. Questa mattina si è conclusa la presentazione delle liste, ora dovranno essere esaminate dall’Ufficio elettorale della Città metropolitana per validarne la regolarità. Inizialmente previste per il 20 febbraio, le elezioni sono state rinviate a causa dell’alto numero dei contagi dei mesi scorsi.

Somma Vesuviana è massicciamente in corsa con i consiglieri Celestino Allocca (Napoli al Centro) dove compare anche la moglie Elvira Romano, consigliera di Pomigliano d’Arco, Peppe Nocerino (Fratelli d’Italia), Antonio Granato (Forza Italia), Lucia Di Pilato (Napoli al Centro), Salvatore Granato (Napoli Metropolitana) e il presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Sommese.