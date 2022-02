Operazione antidroga in corso a Castello di Cisterna: retata nella 219

CASTELLO DI CISTERNA – Dall’alba di stamane nel Comune di Castello di Cisterna è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di numerosi soggetti indagati, a vario titolo, per il reato di concorso in spaccio di sostanze stupefacenti con l’aggravante di aver agito in prossimità di istituti scolastici.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Nola, hanno rivelato l’esistenza di una fiorente attività di spaccio insistente nei caseggiati popolari del comune cisternese, le c.d. “Case della 219”.

Nell’operazione sono tuttora impiegati numerosi reparti della Polizia di Stato, tra cui il Reparto Volo e Unità Cinofile antidroga