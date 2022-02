Ottaviano, inaugurato il parco giochi al Largo Ferrovia dello Stato

OTTAVIANO – Domenica il sindaco di Ottaviano, avv. Luca Capasso, ha inaugurato il parco giochi al largo Ferrovia dello Stato.

Si avvia verso la completa realizzazione il progetto di aprire in tutto il territorio comunale questi luoghi di ricreazione per i bambini, luoghi che, in questo momento, diventano anche simbolo di speranza e di fiducia nel futuro.

Il sindaco ha ringraziato per l’impegno e la disponibilità il consigliere Vincenzo Caldarelli, “delegato alla tutela del verde pubblico e ai lavori pubblici”, e ha ricordato ai cittadini che realizzare un parco giochi è un dovere civico della politica, mantenerlo in ottimo stato è un dovere della società tutta.