Circumvesuviana: manca il personale, saltano diverse corse

Torre del Greco – Manca il personale, saltano numerose corse. Accade lungo le linee “secondarie” della Circumvesuviana, dove dalla tarda mattinata ad ora sono state cancellate già dieci corse, otto delle quali sostituite con bus.

Si tratta, come ha fatto finora sapere l’Ente Autonomo Volturno, dei treni delle ore 13:34 da Napoli per Sarno; delle ore 13:38 da Napoli per Poggiomarino; delle ore 14:26 da Napoli per Baiano; delle ore 14:50 da Napoli per Poggiomarino; delle ore 15:32 da Poggiomarino per Napoli; delle ore 15:38 da Sarno per Napoli; delle ore 14:46 da Napoli per Sarno; delle ore 16:50 da Sarno per Napoli (queste ultime due senza pullman sostitutivo); delle ore 16:08 da Baiano per Napoli; delle ore 16:44 da Poggiomarino per Napoli.