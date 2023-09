Somma Vesuviana, l’atleta Sveva Romano vince un oro e un argento in Spagna

Somma Vesuviana. Nuove medaglie e successi per l’atleta di pattinaggio Sveva Romano.

Dopo la riconferma quale campionessa italiana, ennesimo Podio europeo per Sveva Romano!

Ottime notizie ci arrivano da Ciudad Real, Spagna, dove si sta disputando il Campionato Europeo di Pattinaggio in linea freestyle, una delle ultime gare di quest’anno sportivo prima della Hero Battle Cup, tappa europea del circuito World Skate, in programma ad Osimo a fine settembre e del Campionato Mondiale che si terra’ a Shanghai, Cina, dal 9 al 12 Novembre.

L’atleta della Somma Skating School riesce ad aggiudicarsi una medaglia d’argento nella specialita’ dello Speed Slalom, cat. Senior femminile e una medaglia d’oro nel Team Speed senior women!!

I nostri complimenti a Sveva per i suoi numerosi successi ottenuti anche quest’anno che l’hanno portata a conquistare i podi di tutte le gare internazionali e nazionali disputate quest’anno.