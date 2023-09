Minore armato di pistola vuole rapinare passanti, preso dai vigili

SAN GIORGIO A CREMANO – Tenta una rapina con un complice ai danni di alcuni passanti: un minorenne del quartiere napoletano di Ponticelli è stato denunciato dalla Polizia Municipale. L’episodio è accaduto in via San Giorgio Vecchio all’altezza dell’incrocio con via Gianturco a San Giorgio a Cremano.

Da quanto ricostruito, il minorenne era a bordo di scooter insieme ad un complice, poi fuggito e probabilmente in possesso di una pistola con la quale avrebbero minacciato alcuni passanti.

Agenti della Polizia Municipale impegnati nel turno serale sono intervenuti sul posto individuando e denunciando il minorenne, mentre proseguono le ricerche per risalire al complice. Il veicolo utilizzato è risultato oggetto di una rapina consumata la scorsa settimana a Castellammare di Stabia.

“Ancora una volta questo episodio testimonia l’impegno da parte di tutte le forze dell’ordine nel controllo della nostra città, soprattutto nelle ore serali” commenta su facebook il sindaco, Giorgio Zinno “Attività che, visti anche gli episodi verificatisi specialmente nel periodo estivo, dimostrano come l’impegno profuso stia dando i suoi frutti”.