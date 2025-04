Muore a 26 anni in un incidente, Acerra piange la giovane Raffaella

Acerra – Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio ad Acerra, costando la vita alla giovane Raffaella Scudiero. L’impatto fatale con l’auto è avvenuto in via Toma. Le autorità stanno indagando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La ASD Real Acerra C5 condivide il dolore per la perdita prematura di Raffaella Scudiero, giovane concittadina.

Rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze ai familiari e agli amici di Raffaella in questo momento di grande sofferenza.

Anche la Futsal Acerra ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio:

“Oggi ci fermiamo con il cuore colmo di dolore per la tragedia avvenuta questa mattina, con la scomparsa della giovane Raffaella. Tutta la famiglia Qbr si stringe attorno al dolore della famiglia Scudiero; abbracciamo Nello, nostro caro amico.

Raffaella, che la terra ti sia lieve 🤍”