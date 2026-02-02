lunedì, Febbraio 2, 2026
13.7 C
Napoli
scrivi qui...
Cronaca
tempo di lettura:1 min
68

Chiuse le indagini per l’assassinio di Martina Carbonaro: ex fidanzato verso il processo

Redazione1
di Redazione1

Si avvia verso la fase processuale l’inchiesta sull’omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne assassinata lo scorso 26 maggio ad Afragola. La Procura di Napoli Nord ha infatti notificato la chiusura delle indagini preliminari nei confronti dell’ex fidanzato, Alessio Tucci, che all’epoca dei fatti aveva 19 anni e ha confessato l’uccisione.

Secondo l’impianto accusatorio, il delitto sarebbe stato commesso con motivazioni definite abiette e futili. Una valutazione che pesa in maniera significativa sul quadro delle aggravanti contestate al giovane, insieme alla minore età della vittima e alla relazione sentimentale pregressa tra i due. Gli inquirenti ritengono inoltre che l’indagato abbia scelto consapevolmente un luogo isolato e abbandonato, sfruttando l’assenza di persone per impedire qualsiasi possibilità di soccorso.

Le indagini, coordinate dalla Procura guidata da Domenico Airoma, hanno portato alla contestazione dell’omicidio volontario pluriaggravato. Non compare invece, nell’atto di chiusura, l’aggravante della crudeltà: una circostanza che, pur valutata inizialmente, non è stata ritenuta sussistente al termine degli accertamenti.

Con la notifica della conclusione delle indagini, la difesa ha ora venti giorni di tempo per accedere agli atti e presentare eventuali richieste. L’avvocato Mario Mangazzo, che assiste Tucci, ha spiegato che verrà valutata la possibilità di depositare una memoria difensiva o chiedere un interrogatorio chiarificatore.

Il procedimento entra così in una fase decisiva che precede la richiesta di rinvio a giudizio. Un passaggio che potrebbe aprire ufficialmente il processo per un delitto che ha profondamente colpito l’opinione pubblica e riacceso il dibattito sulla violenza nelle relazioni giovanili.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Cronaca

Ambulanti della villa di Marigliano vendono coltellini a 2 euro ai ragazzini

0
  Ancora controlli della Polizia Locale di Marigliano nell’area della...
Cronaca

Fuggono dai carabinieri con una minicar, lanciano chiave per colpire la gazzella

0
  SAVIANO: fuggono dai Carabinieri con una minicar, lanciano chiave...
Comunicati Stampa

AMUS Aeronautica: Giordano rieletto segretario nazionale.

0
Si è svolta martedì 27 gennaio, presso la sede...
Attualità

Il punto di vista, Giovani e futuro : una riflessione necessaria

0
Riceviamo e pubblichiamo Nel nostro paese, Somma Vesuviana, ad ogni...
Calcio

Si è finalmente concluso un gennaio critico per il Napoli

0
Con il 2-1 contro il Fiorentina firmato Vergara e...

Argomenti

Cronaca

Ambulanti della villa di Marigliano vendono coltellini a 2 euro ai ragazzini

0
  Ancora controlli della Polizia Locale di Marigliano nell’area della...
Cronaca

Fuggono dai carabinieri con una minicar, lanciano chiave per colpire la gazzella

0
  SAVIANO: fuggono dai Carabinieri con una minicar, lanciano chiave...
Comunicati Stampa

AMUS Aeronautica: Giordano rieletto segretario nazionale.

0
Si è svolta martedì 27 gennaio, presso la sede...
Attualità

Il punto di vista, Giovani e futuro : una riflessione necessaria

0
Riceviamo e pubblichiamo Nel nostro paese, Somma Vesuviana, ad ogni...
Calcio

Si è finalmente concluso un gennaio critico per il Napoli

0
Con il 2-1 contro il Fiorentina firmato Vergara e...
Cronaca

Discoteca di Somma col doppio dei giovani della capienza massima, denuncia dopo blitz

0
  Napoli e Provincia: Controlli nei locali notturni per evitare...
Cronaca

Forzano la serratura dell’Eurobet di Brusciano: vandali messi in fuga nella notte

0
Questa mattina, intorno alle 4.30, in via Cucca a...
Cronaca

Marigliano, Polizia Locale scopre 3 discariche

0
  Un controllo straordinario della Polizia Locale di Marigliano ha...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Ambulanti della villa di Marigliano vendono coltellini a 2 euro ai ragazzini
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996