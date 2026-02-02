Nasce “Il Gatto Meone”: la nuova fiaba musicale in stile musical per bambini e famiglie

Debutta “Il Gatto Meone”, nuovo progetto di fiaba musicale che unisce narrazione, musica dal vivo e immagini in uno spettacolo pensato per bambini, famiglie e scuole primarie. “Il Gatto Meone” nasce da un’idea di Lucia Alunni, autrice del testo, con musiche originali composte da Catello Milo. Ideato per avvicinare i più piccoli al linguaggio del jazz in modo naturale e giocoso, propone un racconto ricco di ritmo, emozioni e valori educativi come l’amicizia, l’ascolto e la scoperta di sé.

La storia è narrata dalla nonna Gioconda a una bambina di nome Elena, in una cornice di campagna umbra vicino Perugia. Protagoniste sono due sorelle: Gemma, vanitosa e invidiosa, e Anna, dolce e altruista. Anna, incaricata dalla madre di recuperare la famosa “padella magica” dal misterioso Gatto Meone – che abita una casa a forma di zucca – aiuta i suoi topolini amici e viene premiata con un abito splendido e un diadema luccicante. Gemma, gelosa, tenta lo stesso ma, cedendo alla curiosità, finisce con una zampa di gallo sulla fronte. Grazie al pentimento e al gesto generoso di donare i suoi abiti ai poveri, Gemma si redime e le sorelle diventano le “piccole aiutanti del Gatto Meone”. Un messaggio timeless sull’importanza di gentilezza e aiuto reciproco.

La storia, portata in vita dalla voce narrante di Veronica Maya, accompagnata da 2 cantanti coprotagonisti come Anna Maria Milo e Alessandro Camilli, è accompagnata da brani originali che alternano atmosfere intime, momenti swing e pagine dal carattere più narrativo, eseguiti dal Millennium Ensemble: Fabio Angelo Colajanni al flauto, Emanuele Geraci al clarinetto, Gaetano Lo Bue al fagotto e Catello Milo al pianoforte.

Lo spettacolo, progetto di Assoflute, include anche la partecipazione del coro di voci bianche dell’I.C. Via Messina di Roma diretto da Nicol Montuori. La formula è flessibile, adatta sia al palcoscenico teatrale sia ai contesti scolastici, con soluzioni pensate per diversi spazi e impianti tecnici. Il progetto include anche materiali didattici dedicati agli insegnanti – schede di ascolto, proposte di attività in classe, spunti interdisciplinari – per proseguire il lavoro educativo dopo lo spettacolo.

“Con ‘Il Gatto Meone’ abbiamo voluto creare un ponte tra il mondo dei bambini e il jazz, unendo una storia vicina alla loro sensibilità a una musica ricca di colori, improvvisazione e dinamiche emozionali.” Il progetto è pensato come format replicabile, adatto a rassegne per l’infanzia, stagioni teatrali, matinée scolastiche e festival dedicati alla musica e alla letteratura per ragazzi. Per vedere il videoclip di presentazione della fiaba basterà collegarsi al seguente link https://www.youtube.com/@IlMondodelleFavole . Possibilità di replica e tournée su tutto il territorio nazionale. Sono aperte le prenotazioni per scuole, teatri, biblioteche e associazioni interessate a ospitare il progetto nella propria programmazione al seguente indirizzo: assoflute@hotmail.it.

Informazioni per la stampa

Titolo: “Il Gatto Meone – Fiaba musicale jazz per bambini”

Testo: Lucia Alunni

Musica: Catello Milo

Voce recitante: Veronica Maya con Anna Maria Milo e Alessandro Camilli

Progetto: Assoflute

Produzione video & character design: Kuruka.it

Progetto grafico: Gianni Iannozzi

Consulenza e marketing: Espedito D’Antò

Partecipazione: coro di voci bianche dell’I.C. Via Messina di Roma diretto da Nicol Montuori

Target: bambini 6–11 anni, famiglie, scuole primarie

Formati disponibili: spettacolo in teatro, matinée scolastiche, eventuali laboratori collegati

Durata: [30] minuti

Disponibilità: stagione 2026/2027