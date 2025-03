Ottaviano in tilt per i lavori nel sottosuolo cittadino. Simonetti: “Necessari per il futuro”

Da diverse settimane Ottaviano è un cantiere aperto e non mancano le lamentele di molti cittadini per i disagi provocati.

È già da qualche tempo che il sottosuolo di Ottaviano è sottoposto ad alcuni di lavori davvero necessari, i quali comprendono manutenzione al sistema fognario, bonifiche di vasche, interventi su rete idrica ed elettrica e, dulcis in fundo, la tanto attesa rete di metano.

Sono lavori fondamentali per la riqualifica di tutto il territorio ottavianese e soprattutto per il benessere dei cittadini. Questi interventi, però, stanno indubbiamente provocando disagi in diversi quartieri del paese: mancanza di acqua corrente, elettricità, strade chiuse o impraticabili a causa di “rattoppi” dell’asfalto.

Anche il sindaco Simonetti è intervenuto sull’argomento spiegando l’importanza di questi lavori: ” Da qualche tempo il nostro Comune, come del resto molti altri, è diventato un vero e proprio cantiere aperto. Questo fermento rappresenta una vivacità di attività e lavori che si stanno intersecando, ma si tratta di interventi necessari, con tempi limitati, che ci permetteranno finalmente di raggiungere importanti obiettivi” ha sostenuto il primo cittadino, per poi affermare che “è inevitabile che in questo periodo si verifichino disagi: rallentamenti, traffico e problematiche per le attività commerciali sono purtroppo una conseguenza dei lavori in corso.”

Sicuramente dopo la fine di questi interventi si procederà con la ricostruzione del manto stradale che ad oggi, in molte zone, è in condizioni alquanto pietose; intanto, ai cittadini di Ottaviano, non resta che attendere la fine dei lavori e armarsi di tanta pazienza per sperare in un futuro migliore.