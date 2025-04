Cercola e Somma unite nel ricordo dell’80° Anniversario della Liberazione

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

COMUNICATO STAMPA

Cercola e Somma Vesuviana unite nel ricordo dell’80° Anniversario della Liberazione.

Cercola e Somma Vesuviana hanno celebrato insieme l’80° Anniversario della Liberazione. L’ appuntamento è stato in una gremita piazza Libertà, dove svetta il sontuoso monumento ai Caduti della Grande Guerra, che esalta la figura di un soldato in combattimento. Alle 11:30 la sezione A.N.C.R. di Cercola con il Presidente Aldo Improta, d’intesa con l’Amministrazione comunale, ha onorato la giornata con la consueta deposizione di una corona d’ alloro al monumento sulle note de La leggenda del Piave. Hanno presenziato: i Carabinieri della Tenenza di Cercola al comando del Ten. Valerio Onori; il Sindaco, prof. Biagio Rossi, con l’intera Amministrazione; il Presidente del Consiglio comunale, Giorgio Esposito. Presente la delegazione A.N.C.R. della Sezione Storica di Somma Vesuviana con il Vice Presidente Giuseppe Piccolo ed il prof. Alessandro Masulli. Nel corso della manifestazione il presidente Improta ha conferito la tessera n. 19507/2025 di Presidente onorario al compianto socio Antonio Romano, scomparso recentemente. A ritirarla il nipote. Il Consiglio Direttivo e l’Assemblea della Sezione A.N.C.R. di Cercola, nei giorni precedenti, con voto unanime, avevano decretato tale conferimento alla memoria con la seguente motivazione: per la sua lunga militanza associativa che con esempio ed umiltà ha contribuito a tenere sempre vivo il ricordo del sacrificio dei caduti di tutte le guerre. Insomma una giornata splendida a Cercola in occasione dell’80° Anniversario dove è stato fortemente onorato il ricordo della lotta per la libertà, la democrazia e la dignità umana: un momento fondante della Repubblica Italiana.

Oscar Annunziata – Addetto stampa A.N.C.R. – sez. di Somma Vesuviana