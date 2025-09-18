Castello di Cisterna in festa: il programma 2025 in onore di San Nicola

Castello di Cisterna celebra San Nicola di Bari con appuntamenti religiosi, spettacoli e musica: dalla processione ai concerti di Ivan Granatino, Ciro Rigione e SLF.

La comunità di Castello di Cisterna si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la festa patronale dedicata a San Nicola. Un calendario ricco di appuntamenti religiosi, culturali e musicali accompagnerà i cittadini fino al 21 settembre.

Le celebrazioni si sono aperte venerdì 12 settembre con l’inizio della novena e la Santa Messa in onore del Santo.

Giovedì 18 settembre il ricordo sarà rivolto ai defunti, con una Messa dedicata e l’accensione delle luminarie. A seguire, spettacoli di artisti di strada, intrattenimento a cura di Up & Down Animation ed esibizioni musicali di rilievo: tra gli ospiti attesi Ivan Granatino e, il giorno dopo, Ciro Rigione.

Il weekend sarà caratterizzato da un mix di musica e divertimento: sabato 20 riflettori puntati sul live del collettivo SLF con MV Killa, Yung Snapp, Lele Blade, Vale Lambo e Niko Beatz, preceduto da un DJ set firmato Radio Punto Nuovo.

La giornata clou sarà domenica 21 settembre: dopo le messe e la tradizionale processione, il paese ospiterà il corteo storico, l’esibizione dei Timpanisti Nicolaus Barium e dei Bottari di Macerata. Non mancheranno i momenti conviviali, come l’appuntamento “Pasta e vino” curato dal comitato festa. Gran finale a mezzanotte con lo spettacolo pirotecnico della ditta “Antonio Lieto”.