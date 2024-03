Casoria, il Team Russo ha ospitato l’ottavo Meeting Giakam WKA Italia

Casoria. Sabato 16 marzo si è tenuto l ‘ ottavo Meeting Giakam WKA Italia presso la palestra del Team Russo.

Una giornata all’insegna dello sport e del ricordo. Sabato 16 marzo a Casoria si è tenuta l’ottava edizione del Meeting Giakam WKA Italia. All’iniziativa, organizzato dal Maestro Pietro Russo del Team Russo Caoria, hanno partecipato tanti Maestri e atleti provenienti da varie Regioni d’ Italia. Durante l’evento, i ragazzi hanno avuto la possibilità di confrontarsi in varie tecniche di karate e kick Boxing attraverso la guida tecnica e l’esperienza dei Maestri.

Presenti all’evento anche il Sindaco di Casoria Raffaele Bene e l’Assessore allo Sport Vincenzo Russo. Nel corso della manifestazione, i ragazzi hanno vissuto un momento particolarmente toccante. Infatti, durante il meeting sono state consegnate due targhe alle famiglie di Gianluca Coppola e Gianluca Cimminiello, vittime innocenti della criminalità. Il Maestro Pietro Russo ha voluto fortemente questo momento di ricordo e riflessione e, inoltre, ha anche annunciato il desiderio di istituire ogni anno una giornata dedicata alla memoria dei due ragazzi.

Ai nostri microfoni il Maestro Russo ha dichiarato: “Voglio ringraziare tutti i Maestri intervenuti all’incontro per la loro grande professionalità, i ragazzi per l’impegno dimostrato, i genitori per la fiducia riposta. Inoltre, ringrazio il Sindaco Raffaele Bene e l ‘ Assessore Vincenzo Russo per la vicinanza nell’ organizzazione dell’evento e tutti gli Sponsor per il supporto nella realizzazione dell’iniziativa”.