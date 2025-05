Casoria Freedom, mille in piazza per i diritti: la festa di colori e partecipazione

Oltre mille persone a Casoria Freedom: la città risponde con entusiasmo al primo grande evento per i diritti Lgbtq+ e l’inclusione

CASORIA. Un successo straordinario per “Casoria Freedom”, la prima manifestazione di questo genere nella storia della città, che ha visto la partecipazione di oltre mille persone, soprattutto giovani delle scuole del territorio. Un corteo colorato, festoso e consapevole ha attraversato le strade del centro cittadino lanciando un messaggio forte e chiaro: uguaglianza, libertà, rispetto e inclusione non sono parole astratte, ma valori da vivere e condividere ogni giorno.

Promossa da Antinoo Arcigay Napoli, Cantiere Giovani e Comunica Sociale, in collaborazione con il Comune di Casoria, la manifestazione si inserisce nel progetto “Si può fare Casoria”. L’evento si è tenuto alla vigilia della Giornata Internazionale contro l’Omofobia, la Bifobia e la Transfobia, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e, soprattutto, le nuove generazioni, contro ogni forma di discriminazione.

Ad aprire la giornata in Piazza Cirillo, gli interventi istituzionali dell’On. Gilda Sportiello, di Roberto Fico, già Presidente della Camera dei Deputati, dell’Assessore Lucia Fortini della Regione Campania, del Sindaco di Casoria Raffaele Bene, del Vicesindaco metropolitano Giuseppe Cirillo, del Vicesindaco di Casoria Gaetano Palumbo e dell’attivista Antonello Sannino, referente di Arcigay Napoli.

Raffaele Bene, sindaco di Casoria, ha dichiarato: “Vedere una Casoria con tanti giovani nelle strade, tra musica, colori e voglia di diritti è una emozione indescrivibile da sindaco. La giornata di oggi è solo l’apice di un percorso che portiamo avanti da anni. Una società di diritti è l’unica possibile per il futuro e sono orgoglioso di aver lavorato per aver dato consapevolezza alle nuove generazioni”.

Gaetano Palumbo, vicesindaco di Casoria, ha sottolineato: “Casoria sta vivendo un cambiamento profondo, anche culturale. La piazza di oggi, colorata e festante, dimostra chiaramente da che parte sta la nostra comunità e quanto ci sia voglia di diritti e partecipazione anche tra i giovanissimi. La prima edizione di Casoria Freedom ci lascia grandi speranze per il futuro della nostra comunità”.

Antonello Sannino, attivista e referente di Arcigay Napoli, ha evidenziato: “La presenza e il sostegno convinto delle istituzioni – dalla Regione Campania alla Città Metropolitana, passando per l’Amministrazione comunale – dimostrano che i diritti non sono una bandiera di parte, ma un impegno collettivo. La lotta alle discriminazioni è un dovere di tutti”.

Presente anche il vicesindaco metropolitano Giuseppe Cirillo, che ha espresso apprezzamento per la partecipazione delle scuole: “Oggi Casoria ha dato una lezione di civiltà e coraggio e Città Metropolitana ha esposto le bandiere arcobaleno, in attesa del 23 maggio quando al Maschio Angioino vivremo un’altra grande giornata per i diritti”.

Saluti istituzionali anche da parte dell’On. Gilda Sportiello e dell’On. Roberto Fico, che hanno ribadito il valore della partecipazione e dell’impegno dei territori nella difesa dei diritti civili, sottolineando come eventi come Casoria Freedom debbano diventare la norma, non l’eccezione.

Dopo gli interventi, il corteo – animato da musica, striscioni e interventi dal basso – ha attraversato le principali strade della Città per poi fare ritorno in Piazza Cirillo, dove si è concluso tra gli applausi, gli abbracci e la consapevolezza che un altro pezzo di strada è stato fatto insieme.

Casoria oggi ha lanciato un messaggio forte: la libertà non si celebra solo, si costruisce. E si fa comunità, passo dopo passo.