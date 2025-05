“Assedio al Castello del 1421” – Edizione 2025

ACERRA – Torna ad Acerra uno degli appuntamenti più attesi e significativi per la comunità cittadina: la rievocazione storica dell’“Assedio al Castello del 1421”, evento che celebra il legame profondo tra il territorio e le sue radici medievali. La città si prepara a rivivere atmosfere antiche attraverso un’iniziativa che coniuga tradizione, partecipazione e valorizzazione culturale, trasformando il centro urbano in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto. La manifestazione è stata confermata e ufficialmente inserita come Progetto incluso nel ‘Cartellone degli Eventi Metropolitani 2024-2025’, con il sostegno della Città Metropolitana di Napoli e della Regione Campania e si articolerà in quattro giornate con un programma ricco di appuntamenti rievocativi e spettacoli dal vivo che coinvolgeranno tutti i cittadini.

Le celebrazioni prenderanno avvio domenica 18 maggio 2025, con la seconda edizione del Torneo degli Sbandieratori, in programma dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso il Parco Comunale di Via Manzoni. L’evento sarà anticipato, alle ore 16:30, da una suggestiva partenza del gruppo degli sbandieratori dal Castello dei Conti, luogo simbolo della manifestazione.

Il programma proseguirà nell’ultimo weekend di maggio, a partire da venerdì 30, con l’allestimento di un Campo Medievale lungo il fossato del Castello dei Conti, che resterà visitabile fino alla mattinata di domenica 1 giugno. Il campo offrirà ai visitatori un’esperienza immersiva nella vita quotidiana medievale, tra accampamenti, figuranti in costume e antiche usanze.

Sabato 31 maggio, alle ore 19:00, si terrà la seconda edizione della Giostra del Cavaliere, presso il Parco Comunale di Via Manzoni. In un’atmosfera carica di fascino e tensione storica, i cavalieri si sfideranno in prove di destrezza e coraggio, rievocando i tornei d’epoca in una cornice altamente scenografica.

La manifestazione culminerà domenica 1 giugno, con due momenti di grande intensità e partecipazione popolare: alle ore 11:00 partirà il Corteo Storico, che attraverserà le vie cittadine partendo dal Castello dei Conti; in serata, dalle ore 19:00 alle ore 21:00, si terrà l’attesa rappresentazione dell’Assalto al Castello, rievocazione scenica dell’episodio che dà il nome all’intera iniziativa.

Tutti gli eventi saranno trasmessi in diretta televisiva su Canale 21, al fine di assicurare massima diffusione all’evento anche oltre i confini comunali e di offrire visibilità alle bellezze storiche e culturali della città di Acerra, che nel 2025 celebra il Centenario dell’acquisizione del Castello da parte del Comune e che prevede tutta una serie di iniziative che andranno avanti fino a settembre.

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a partecipare attivamente, sostenendo una manifestazione che non solo rievoca il passato, ma rafforza il senso di appartenenza e la coesione della nostra comunità.