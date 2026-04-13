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Lancia busta con la droga dalla finestra

Redazione1
di Redazione1

 

Ercolano: lancia una busta dalla finestra. All’interno c’è la droga. Carabinieri arrestano un 49enne

I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Ciro Iacomino, 49enne della zona già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato sorpreso dai militari mentre lanciava dalla finestra della sua abitazione un busta con dentro 8 dosi di hashish un bilancino e materiale per il confezionamento. Trovati anche 210 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

 

Arrestato, è ora ai domiciliari in attesa di giudizio

 

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