Lancia busta con la droga dalla finestra

Ercolano: lancia una busta dalla finestra. All’interno c’è la droga. Carabinieri arrestano un 49enne
I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Ciro Iacomino, 49enne della zona già noto alle forze dell’ordine.
L’uomo è stato sorpreso dai militari mentre lanciava dalla finestra della sua abitazione un busta con dentro 8 dosi di hashish un bilancino e materiale per il confezionamento. Trovati anche 210 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.
Arrestato, è ora ai domiciliari in attesa di giudizio