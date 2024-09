Blitz nel Vesuviano, 3 commercianti nei guai: avevano 12 lavoratori in nero

Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Napoli, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Prefetto di Napoli – Dr. Michele Di Bari e tenuto conto delle premure espresse dai Sindaci nel corso di recenti Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno rafforzato il dispositivo di controllo economico del territorio in città, nella zona di Scampia, e nei Comuni di San Gennaro Vesuviano (NA) e Ercolano (NA).

In particolare, a Scampia, 54 pattuglie del Gruppo Pronto impiego Napoli, in aggiunta ai servizi di ordine pubblico e vigilanza presso le Vele coordinati dalla Questura, hanno controllato complessivamente oltre 70 autoveicoli e 170 soggetti, sequestrato alcune dosi di sostanze stupefacenti con la conseguente segnalazione al Prefetto di 3 soggetti, fermato un giovane a bordo di un motociclo rubato e in possesso di un coltello a serramanico di 16 cm., sottoposto a sequestro, denunciandolo altresì per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e ricettazione.

A San Gennaro Vesuviano, 16 pattuglie della Compagnia di Ottaviano, con il supporto del Gruppo Pronto Impiego di Napoli e di un’unità cinofila, hanno controllato oltre 50 veicoli e 70 soggetti, elevando diversi verbali di contestazione al Codice della Strada e procedendo al fermo amministrativo di un veicolo, sequestrato alcune dosi di sostanze stupefacenti, con la conseguente segnalazione di 2 soggetti alla Prefettura. Presso taluni esercizi commerciali del centro, inoltre, sono stati individuati 12 lavoratori “in nero” e segnalati 3 datori di lavoro all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, anche per l’irrogazione della c.d. maxi-sanzione, pari a un importo fino a 46.800 euro per ciascun lavoratore irregolare. Sempre in tale Comune sono stati sequestrati centinaia articoli di cartolibreria non sicuri, con segnalazione alla Camera di Commercio del titolare di una ditta individuale.

A Ercolano, 21 pattuglie della Compagnia di Portici, con il supporto dei colleghi “baschi verdi” e dell’unità cinofila, hanno intensificato i controlli lungo le strade principali, tra le quali via IV Novembre, Piazza Pugliano, Corso Resina, nonché presso la stazione ferroviaria “Ercolano Scavi” e le vie di comunicazione con i centri urbani limitrofi di Portici e Torre del Greco. Nel corso dei servizi, sono stati controllati oltre 220 soggetti e 100 veicoli.