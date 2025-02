Cadevere trovato dopo giorni sui binari della metro: ecco cosa è successo

La polizia ferroviaria di Napoli ha trovato ieri un cadavere sui binari della metro 1.

Il corpo si trovava vicino alla stazione Garibaldi, in quel tratto che la collega alla fermata Cavour. Gli agenti della Polfer si sono trovati dinanzi ad una scena davvero drammatica: il cadavere, oltre ad essere in uno stato di decomposizione già abbastanza evidente, era tranciato dal passaggio dei treni.

L’uomo, sprovvisto di documenti, non è stato ancora identificato, anche se per gli inquirenti si tratterebbe di un cittadino extracomunitario. Il corpo è stato posto a fermo dall’autorità giudiziaria che ha disposto un’immediata autopsia per capire le cause della morte.

Le forze dell’ordine ora stanno cercando degli indizi nelle immagini di sorveglianza delle due stazioni per capire come l’uomo si sia ritrovato sui binari e perché abbia deciso di camminarvi nonostante la pericolosità.