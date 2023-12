Buon viaggio Gennaro, ci hai dato tanto

Ancora una volta quel gelo inconfondibile, quello delle brutte notizie, notizie che non vorresti mai sentire e che ti lasciano una inquietante sensazione di freddo, di incredulità, di vuoto. Quando una persona cara se ne va così, inaspettatamente, ti chiudi nel silenzio e ti lasci scorrere davanti agli occhi tutti i momenti belli trascorsi insieme alla persona che ci ha lasciato. E ti viene anche da sorridere. Gennaro, carissimo, quanto mi hai fatto ridere! Gennaro, amico, quante volte sono rimasta ad ascoltarti affascinata dai tuoi strani racconti, dai “fatti” curiosi che solo tu potevi sapere. Gennaro, dutto’, tu si che masticavi benissimo la tua materia, tu si che sapevi trovare le parole semplici per spiegare le cose difficili. Gennaro, persona simpaticissima, tu e il tuo fare canzonatorio, tu ironico e istrionico. Gennaro, uomo galante e generoso, altruista, sempre pronto a tendere la mano, anche a costo di rischiare… Gennaro, persona semplice e umile, in tanti ti hanno invidiato e anche criticato ma tu hai saputo sempre reagire con garbo . Gennaro, buongustaio, avevamo ancora tante “Vie del Gusto” da percorrere insieme, insieme sempre alla tua dolcissima moglie Marilena. Ma la vita a volte ci dà delle scosse fortissime e ci suggerisce di cogliere ogni attimo, di fermarci più spesso a prendere un caffè con le persone perbene e interessanti come te.

Buon viaggio, amico di tutti e per tutti.

(fonte foto: rete internet)