Brusciano, bronzo per Rosa Granato al campionato del mondo WDSF

Rosa Granato medaglia di bronzo al campionato del mondo WDSF nel solo femminile di danze latino americane.

La campionessa Italiana di danze latine conquista il podio .

Si è svolto il 30 Novembre a Sarajevo (Bosnia) il campionato del mondo WDSF nel solo femminile di danze latino americane. Davanti a una cornice di pubblico delle grandi occasioni, a riscuotere tanti applausi e consensi, è stata l’atleta italiana Rosa Granato, che dopo aver vinto il campionato italiano nella stessa disciplina è riuscita a raggiungere un traguardo importante per la sua carriera sportiva. Caparbietà, passione, sacrificio sono stati elementi fondamentali per raggiungere tale obbiettivo. Rosa Granato è nativa di Brusciano in provincia di Napoli, è una ragazza semplice e molto affascinante, tipica bellezza mediterranea, con una grande dedizione verso lo sport in particolare ha nel suo Dna la passione per il ballo. Distintasi in moltissime competizioni, ha ricevuto diversi riconoscimenti, vincitrice tra l’altro anche del prestigioso premio Ambasciatore del Sorriso come eccellenza nello sport, podio europeo, campionessa italiana e vicecampionessa italiana assoluta ora terza al mondo nella disciplina della danza sportiva . L’abito che ha indossato per gareggiare porta la firma di Fabio Montariello , propietario dell’atelier Alfa Fashion. Le scarpe che ha indossato per gareggiare portano la firma di Mariano Antoniello proprietario dello shop Hobby Dance. Un talento innato quello di Rosa Granato che con la sua classe, la sua arte nei movimenti, i suoi ritmi e lo sguardo vincente ha conquistato l’ennesima vittoria.

Rosa ha voluto ringraziare i suoi maestri di ballo Clotilde Ruggiero e Antonio Iorio, i Super Coach: Nicola Cuocci, Francesco Cuocci, Marco Cuocci e i ragazzi della JAMAICA DANCE. Soddisfatta ed emozionata la campionessa nativa di Brusciano in provincia di (NA) socievole e ricca di umanità, ha voluto dedicare questo prestigioso riconoscimento alla sua famiglia, alle persone che da sempre la sostengono, promettendo di impegnarsi sempre di più e raggiungere risultati sempre più importanti.

