Disabile picchiata per rapina a San Giuseppe, 3 arresti

Nella notte tra il 3 il 4 dicembre, i militari della Compagnia Carabinieri di Torre Annunziata e gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Nola, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di persone gravemente indiziate in ordine al reato di rapina aggravata, in concorso, ai sensi degli artt. 110, 628 e 582-585 c.p. (Rapina, lesioni e percosse in concorso).

Le indagini hanno permesso di ricostruire l’episodio criminoso, avvenuto lo scorso giugno a San Giuseppe Vesuviano, nei confronti di una giovane ventenne marocchina, con disabilità, alla quale i malviventi hanno sottratto telefono e portafogli, provocandole al contempo lesioni fisiche.

Le indagini, condotte parallelamente dalla Compagnia Carabinieri e dalla Squadra Mobile, hanno permesso di identificare i malviventi, sia grazie all’acquisizione di immagini cruciali dei circuiti di videosorveglianza, che hanno documentato le fasi dell’aggressione e della successiva fuga, sia mediante individuazione fotografica dei colpevoli dagli album fotografici mostrati alla persona offesa.

Le ricerche mai interrotte di un terzo complice, parimenti destinatario della misura cautelare in carcere, si sono concluse positivamente nell’odierna mattinata. È doveroso rappresentare che il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati, per questa vicenda, non possono essere considerati colpevoli sino a passaggio in giudicato della Sentenza di condanna.