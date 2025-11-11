Brusciano, arrestato con 49 dosi di droga e soldi

Brusciano: i carabinieri arrestano 29enne per spaccio

I Carabinieri della stazione di Brusciano hanno arrestato Ciro Mennone, 29enne di Soccavo già noto alle forze dell’ordine, per spaccio.

Fermato e controllato è stato trovato in possesso di 49 dosi di varie sostanze stupefacenti tra hascish, cocacina e marijuana pronte per essere vendute e 670 euro in contanti. La particolarità? Tutte banconote di piccolo taglio che hanno fatto pensare ai militari che derivassero dall’attività illecita svolta dall’uomo. Droga e denaro sono stati sequestrati.

L’uomo, trasferito in carcere, è ora in attesa di giudizio.