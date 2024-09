Brusciano, allarme per l’area della Circumvesuviana

Brusciano: Riceviamo e pubblichiamo dai cittadini residenti nella zona.

Nel Comune di Brusciano (Na)l’area della stazione della Circumvesuviana è in uno stato di gravissimo abbandono priva di interventi da parte delle autorità. Sebbene il servizio ferroviario sia temporaneamente sospeso, l’area è completamente abbandonata ed è diventata pericolosa. La strada di accesso alla stazione è uno dei luoghi più sporchi della città. Ci sono rifiuti abbandonati e maleodoranti dappertutto. La sicurezza e l’incolumità degli abitanti della zona sono a rischio. L’area degradata e buia di sera, è un passaggio per ladri e malintenzionati. Ci sono stati furti nelle abitazioni.

In più c’è un terreno incolto pieno di rifiuti ad alto rischio incendio. Le segnalazioni a Comune di Brusciano, Carabinieri, Asl Napoli 3, Eav non hanno prodotto alcun effetto. L’area è a pochi passi da centro. Si fa appello alle istituzioni per interventi improcrastinabili.