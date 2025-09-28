Boscoreale, rissa fuori dal tabacchi: cliente 60enne massacrato di botte da un giovane avventore

Doveva essere una normale serata in tabaccheria, una sosta veloce per acquistare sigarette o tentare la fortuna con un gratta e vinci. Invece, in via Passanti Flocco a Boscoreale, si è consumata una violenza assurda che ha lasciato a terra un uomo di 60 anni, ora in prognosi riservata all’ospedale del Mare di Napoli.

Tutto è iniziato da una banale discussione tra due clienti. Le parole si sono trasformate in urla, i toni si sono accesi. Ma quando sembrava che la lite fosse rientrata, il più giovane dei due – un 37enne di Pompei – ha atteso il sessantenne fuori dal locale. Appena lo ha visto uscire, lo ha colpito ripetutamente con calci e pugni, fino a ridurlo in condizioni gravissime.

Lo choc tra i presenti è stato forte. Alcuni hanno cercato di fermare l’aggressore, altri hanno subito chiamato i soccorsi e le forze dell’ordine. I Carabinieri della stazione di Boscoreale sono arrivati poco dopo e hanno avviato immediatamente le indagini.

Le telecamere di sorveglianza e i racconti dei testimoni hanno permesso di ricostruire i fatti con precisione. Non ci sono stati dubbi sull’identità del responsabile, che i militari hanno rintracciato poco dopo a casa. Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di lesioni aggravate. Ora è in carcere, in attesa di comparire davanti al giudice.

L’aggressione ha acceso i riflettori sul tema della violenza improvvisa, capace di esplodere anche in contesti quotidiani e apparentemente tranquilli. A Boscoreale resta l’amarezza per un episodio che ha trasformato un momento ordinario in una tragedia, con un uomo che lotta tra la vita e la morte a causa di un litigio nato per futili motivi.

