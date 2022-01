Bezos, tuo vuo’ fa o’ napulitan. Il patron di Amazon nel Golfo (ma il calcio è solo sullo sfondo)

Jeff Bezos è uno dei maggiori imprenditori al mondo, creatore e presidente di Amazon e fondatore e amministratore delegato della Blue Origin società impegnata nei voli spaziali, interessanta in particolare al futuro dei viaggi spaziali sulla Luna e su Marte.

Proprio in riferimento alla Blue Origin, nelle ultime settimane non si è fatto altro che parlare di un interessamento del patron di Amazon alla città di Napoli e, in particolare, al sistema aerospaziale campano in materia componentistica, meccanismi di controllo dei voli spaziali e ricerca avanzata sui materiali. Dopo un primo incontro avvenuto qualche mese fa, ce ne sarà a breve un altro in cui verranno discussi praticamente i termini e le condizioni di una probabile collaborazione, pertanto, nonostante sia chiaro il forte interesse di Bezos nel costruire un rapporto con il sistema campano, di fatto ancora non si conoscono i dettagli dell’intero percorso. È certo però che Michael Callari, braccio destro del magnate americano, sta per ritornare a Napoli per partecipare ad un incontro privato in cui verranno discusse probabilmente le basi su cui costruire un rapporto lavorativo.

Per il dispiacere di tutti i tifosi del Napoli, il legame tra Bezos e la città, dunque, non riguarda la squadra di calcio come si vociferava sui social, in cui era stato addirittura affermato ci fosse stata già un’offerta per acquistare la società da parte del fondatore di Amazon. Un sogno neppure iniziato che purtroppo è già sfumato, per cui alla fine non si può far altro che accontentersi di una collaborazione tra Bezos e la società aerospaziale della Campania.