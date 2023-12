Bar “sacrilego” senza pace: multa da 5mila euro e richiesta di sospensione dei vigili

MARIGLIANO – Nuovi risvolti nel caso del bar aperto a Marigliano con immagini dissacranti e di vilipendio verso la confessione religiosa.

Stamane i vertici del Comando guidato dal Maggiore Emiliano Nacar fanno sapere che il socio dell’ attività in questione ha presentato una scia difforme in quanto l’immobile risulta essere di categoria C3 e non adatto a svolgere attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande. Per la vendita di alcolici non è prevista alcuna documentazione prevista dalla agenzia delle dogane di Napoli.

Manca inoltre l’agibilità del locale a seguito dei lavori che hanno modificato lo stato dei luoghi e la impiantistica. Per tale motivo di ufficio è stata elevata sanzione di 5000 euro con immediata richiesta al SUAP di sospensione della attività. Inoltre veniva deferito anche il socio della attività perché ne era di fatto il gestore e aveva presentato la scia difforme.