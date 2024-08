Banda delle farmacie scatenata: colpite Somma, Sant’Anastasia e Madonna dell’Arco

Nell’hinterland vesuviano continua la paura per i furti avvenuti ai danni di diverse farmacie.

Svaligiate uno dopo l’altra, a distanza di pochi giorni, le farmacie colpite si trovano a Somma Vesuviana, Madonna dell’Arco e Sant’Anastasia, che solo pochi giorni fa è stata svegliata dall’ennesimo furto in una farmacia ben nota situata in Corso Umberto.

Ora è in atto la collaborazione delle forze dell’ordine di questi paesi che vogliono mettere fine a queste razzie. È caccia alla banda, dunque, che segue un modus operandi sempre simile: operano di notte riuscendo a scassinare saracinesche e porte blindate senza lasciare traccia, come dei veri professionisti, con colpi rapidi e apparentemente silenziosi.

Intanto, i cittadini chiedono maggiori controlli sul territorio e soprattutto attenzione da parte delle forze dell’ordine dopo la consequenzialità dei diversi furti e la velocità con cui i “colpi” vengono attuati.

La paura, ora, è il sentimento che più dilaga non solo nei paesi colpiti, ma anche in quelli limitrofi che sperano vivamente di non dover vivere la stessa situazione. Intanto, le indagini continuano: le forze dell’ordine sono in possesso delle immagini delle telecamere di sorveglianza anche se pare che, almeno per il momento, non ci siano grandi novità sul caso.