Sant’Anastasia, gli eventi di settembre in città

Sant’Anastasia. Riceviamo e pubblichiamo:

Sant’Anastasia, ancora eventi per “Estate in Piazza” e un settembre all’insegna di musica – con concerti di Mixed by Erry, Enzo Avitabile e Tony Esposito – grandi eventi e spiritualità con il 150esimo anniversario della Festa dell’Incoronazione della Madonna dell’Arco.

Un appuntamento con la musica classica napoletana, alle 21 di mercoledì 28 agosto in piazza II Ottobre: ad allietare la serata sarà l’artista Fiorenza Calogero con la direzione musicale e gli arrangiamenti del maestro Marcello Vitale e i musicisti Michele Bonè, Arcangelo Michele Caso, Gianluca Mercurio e Marcello Vitale. Fiorenza Calogero è un’artista che spazia tra il cinema, la musica e il teatro e ha collaborato con artisti del calibro di Enzo Avitabile, produttore del suo quarto disco dal titolo “Nun tardare Sole”, finalista al Premio Tenco. Ha avuto esperienze significative nel mondo del cinema e della fiction televisiva, partecipando a film prestigiosi come “Passione” di John Turturro, “Enzo Avitabile Music Life” del premio Oscar Jonathan Demme, “Qui rido io” di Mario Martone e a serie tv come “Il Commissaro Ricciardi” tratto dai romanzi di Maurizio De Giovanni. La Calogero è tra l’altro l’unica cantante al mondo ad aver tenuto un concerto all’interno della Grotta Azzurra di Capri per il Festival “Il Canto delle Sirene” diretto da Geppy Gleijeses. Per il cartellone “Estate in piazza” del Comune di Sant’Anastasia, che prosegue nel mese di settembre, domenica 1 – in piazza Arco – la seconda edizione di “La Corrida Anastasiana”, organizzata e coordinata da Concetta Gargiulo con il patrocinio dell’amministrazione comunale. A presentare la kermesse – che prevede ospiti speciali e premi per il pubblico – Lucio Pierri e Cinzia Profita, con la giuria composta da Carmela Cadone, Angelo Iannelli e Vera Ceriello.

Quest’anno, il cartellone di eventi predisposto dall’amministrazione, si intreccia con i festeggiamenti per il 150esimo anniversario dell’Incoronazione della Madonna dell’Arco per cui i padri domenicani del Santuario guidato dal priore Gianpaolo Pagano hanno predisposto anche una medaglia commemorativa dell’evento e prevista l’apposizione sul capo della Madonna e del Bambino, le storiche corone del 1874. Per tale occasione, Sua Santità Papa Francesco ha voluto esprimere la sua vicinanza e partecipaizone attraverso un inviato speciale: il Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, che presiederà la solenne celebrazione eucaristica di domenica 8 settembre, alle 11, 30. Ma prima, giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 settembre, con il patrocinio del Comune di Sant’Anastasia, è prevista, per la prima volta, la “Gara di Fuochi d’Artificio” per l’incendio simulato del campanile: a “sfidarsi” saranno la “Terracciano Fuochi Artificiali” di Casalnuovo di Napoli (giovedì 5), la “Pirotecnica 5 Stelle” di San Marzano sul Sarno (venerdì 6) e la “Pirotecnica Cavour” di San Giuseppe Vesuviano (sabato 7).

Venerdì 6 settembre (ore 21), dinanzi al sagrato del Santuario della Madonna dell’Arco, il concerto della Fanfara del decimo reggimento Carabinieri

Domenica 8 settembre, con l’associazione Buona Palma, alle 21 in piazza Arco lo show dei Fratelli Frattasio, “Mixed by Erry”, spettacolo che ha riscosso notevole successo nelle piazza italiane diffondendo remix degli anni 80 con djset Erry e rivisitando alcune cover cantate dai fratelli Frattasio. Sulla storia dei Frattasio sarà disponibile a fine anno un documentario su Prime Video e, inoltre, arriverà presto in teatro un musical con Alessandro Siani che ha acquistato i diritti per portare sulle scene la storia dei fratelli che riproducevano musicassette negli scantinati raccontata anche nel libro di Simona Frasca e nel film di Sidney Sibilia. Nell’occasione, in piazza Arco, stand enogastronomici di prodotti tipici locali e street food.

Lunedì 9 settembre, ultimo degli eventi realizzati dal Comune di Sant’Anastasia con la Città Metropolitana di Napoli, ci sarà il concerto (piazza Arco, ore 21) del cantautore, compositore e polistrumentista Enzo Avitabile con Tony Esposito.

Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 settembre, a Madonna dell’Arco, la rievocazione storica dell’antico pellegrinaggio del Lunedì in Albis promossa dall’associazione San Ciro Onlus con il patrocinio del Comune di Sant’Anastasia nell’ambito della manifestazione “Le nostre radici”, con apertura stand gastronomici, prodotti tipici del territorio, musica, danza, cultura e tradizioni con esibizioni libere di ballo e canto su tammorre.

Domenica 15 settembre, inoltre, Sant’Anastasia vedrà il passaggio degli atleti della “Due Comuni 2024”, maratona Telethon che sarà presentata in conferenza stampa nella sala Santa Maria La Nova della Città Metropolitana, con i sindaci di Sant’Anastasia e Somma Vesuviana.

“Quest’estate abbiamo previsto un cartellone denso di eventi mirati a coinvolgere tutte le fasce di età – dicono il sindaco Carmine Esposito e l’assessore Veria Giordano – da “Arco in Festa” ai mitici Gipsy Fint con Peppe Maiulli, da concerti di musica classica napoletana al sound di Tartaglia Aneuro e Jovine, settembre sarà un mese importante per i tanti eventi e la coincidenza con il 150esimo anniversario dell’Incoronazione di Madonna dell’Arco che vedrà arrivare in città tantissime persone”