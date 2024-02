Avvolto dalle fiamme a Somma, le condizioni dell’automobilista ustionato

Somma Vesuviana – Si trova ricoverato all’ospedale Cardarelli l’automobilista rimasto ustionato ieri sera in via Pomigliano a Somma Vesuviana in seguito all’incendio della vettura che stava guidando.

Davvero impressionanti le testimonianze dei presenti che hanno aiutato il malcapitato fornendogli dell’acqua e delle coperte in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono giunti, infatti, oltre agli operatori sanitari del 118 anche i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi del caso.

La vittima non è in pericolo di vita, anche se le fiamme hanno avvolto rapidamente la sua auto durante la marcia provocandogli ustioni tali da richiedere il trasporto all’ospedale partenopeo.