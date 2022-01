Auto precipita sul ristorante, miracolati i due ragazzi di Somma: le loro condizioni

Somma Vesuviana – Sono stati trasportati in ospedale ma non sono per fortuna gravi le condizioni dei due ragazzi feriti nell’incidente avvenuto questa sera nella zona di via Santa Maria a Castello a Somma Vesuviana. Sono entrambi residenti a Somma Vesuviana.

La vettura si è ribaltata nella zona detta “Vallone” ed è precipitata sul tetto del ristorante. Stando a quanto emerso dalla ricostruzione dei carabinieri, l’auto è finita nel dirupo e si è schiantata contro le inferriate dei pilastri di una costruzione adiacente al ristorante.

L’intervento di recupero del veicolo è stato affidato ai vigili del fuoco. A destare allarme è l’assenza di protezione dell’arteria dove manca perfino un guardrail degno di questo nome. Un dettaglio che fa capire quanto i due ragazzi siano stati miracolati.