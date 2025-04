Auto contro moto tra Somma e Brusciano, feriti in ospedale

Un incidente stradale si è verificato stamattina sulla strada che collega Somma Vesuviana a Brusciano, coinvolgendo una moto e un’auto. Il sinistro è avvenuto a causa di una mancata precedenza, che ha causato una violenta collisione tra i due veicoli.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente della moto stava percorrendo la strada quando, per motivi ancora da chiarire, non ha dato la precedenza a un’auto che proveniva dalla direzione opposta. Il forte impatto ha provocato il violento scontro, con il motociclista sbalzato a terra e l’automobilista, anch’esso ferito, che ha perso il controllo del veicolo.

Entrambi i conducenti sono stati immediatamente soccorsi da un’ambulanza, che li ha trasportati d’urgenza all’ospedale. Le condizioni di entrambi saranno valutate nelle prossime ore. Gli operatori sanitari sono intervenuti prontamente per stabilizzare i feriti sul posto e trasportarli al pronto soccorso.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche le forze dell’ordine, in particolare carabinieri e agenti della polizia locale che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica del sinistro e determinare le eventuali responsabilità. La strada è stata temporaneamente interdetta al traffico per una piccola parte per consentire i rilievi e il recupero dei veicoli.

Questo incidente sottolinea ancora una volta l’importanza di rispettare le norme sulla precedenza e la prudenza alla guida, per evitare tragici incidenti sulle strade, soprattutto in tratti dove il traffico è particolarmente intenso.