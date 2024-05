Apre il Laboratorio Politico Sant’Anastasia Loading: domenica l’inaugurazione

Riceviamo e pubblichiamo:

Domenica 19 maggio, alle ore 10,30, in via Antonio D’Auria 129, il laboratorio politico Sant’Anastasia Loading, costituito al momento da Sant’Anastasia Libera, Partito Socialista, Una Città in Salute e da rappresentanti della società civile, inaugura la sua sede.

In via Antonio d’Auria 129 aprirà le porte un luogo fisico dove si potranno finalmente accogliere le istanze degli anastasiani stanchi di questa amministrazione incapace di offrire risposte ai loro bisogni.

Questa sede sarà anche e soprattutto un punto di riferimento utile ad organizzare le attività politiche e sociali da svolgere sul territorio.

In un periodo storico dove la politica nelle strade è sparita, dove tutti sono rinchiusi inutilmente nei palazzi delle istituzioni, il laboratorio politico Sant’Anastasia Loading rilancia e ci mette la faccia, e lo fa lontano dal periodo elettorale. Il classico ultimo e triste mese che precede le votazioni. Un mese che vede tutti interessarsi improvvisamente della comunità senza mai averla frequentata, per anni, nei suoi rioni, nelle attività commerciali, nelle associazioni.

“Sant’Anastasia Loading da tempo ha detto no a questo opportunistico teatrino presentando proposte ed azioni che stanno animando la politica locale. Invitiamo, quindi, tutti gli anastasiani a partecipare. Ma più di tutto li invitiamo ad offrirci il loro tempo, la loro collaborazione affinché Sant’Anastasia possa rialzarsi e trovare nuova luce. Vi aspettiamo.”