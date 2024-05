Somma Vesuviana, presentazione del libro di Antonio Borsa “I tre appuntamenti”

Somma Vesuviana. Martedì 14 maggio, all’interno della Sala Consiliare del Comune di Somma, si terrà l’evento di presentazione del libro di Antonio Borsa “I tre appuntamenti”.

Martedì 14 maggio, alle ore 17:30, nella Sala Consiliare del Comune di Somma Vesuviana si svolgerà la presentazione del libro di Antonio Borsa “I tre appuntamenti”, pubblicato da “La Bussola”. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale. In particolare, il Sindaco di Somma Salvatore Di Sarno, il Consigliere Antonio Granato e l’Assessore Rosalinda Perna hanno promosso l’iniziativa dal momento che al centro dell’opera di Borsa vi è un tema tanto importante quanto estremamente attuale come la parità di genere. Inoltre l’ evento rappresenta anche un’occasione per la cultura e la letteratura a Somma Vesuviana.

L’autore

All’evento sarà presente l’autore Antonio Borsa. Inoltre, la lettura sarà a cura di Gennaro Auriemma, mentre sarà Ciro Raia ad occuparsi della presentazione. Antonio Borsa è un informatore farmaceutico di Somma Vesuviana con la passione per la scrittura. E’ laureato in Scienze Biologiche e in Economia e Management. Il suo sogno è, però, quello di diventare docente di matematica e fisica: “Per me sarebbe un sogno poter essere una guida per i più giovani, affinché non solo possano apprendere la materia, ma anche come si sta al mondo”.

L’idea alla base del romanzo

Il libro “I tre appuntamenti” nasce da una vicenda autobiografica: “I tre appuntamenti” nasce da una mia storia personale. Attraverso la scrittura ho cercato di dare un degno finale ad un amore che non meritava di sparire nell’oblio. Il protagonista del romanzo, esattamente come ho fatto io, ha rispettato la sua amata anche dopo essere stato rifiutato. In un’epoca si sente continuamente parlare di femminicidi, in cui ci sono uomini che arrivano ad uccidere la persona che si dice di amare semplicemente per essere stati lasciati e per desiderio di possesso, spero che un libro come questo, possa mostrare il modo giusto di comportarsi quando si è rifiutati”.