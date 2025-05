Alex Perfume lancia la sua nuova linea di profumi a Pomigliano d’Arco

L’incontro con il noto influencer nella profumeria Nuur di Pomigliano d’Arco, un’occasione per lanciare la nuova linea.

Sabato 10 maggio, alle 17:30, presso la profumeria Nuur di Pomigliano d’Arco, si è tenuto un incontro con Alex Perfume, uno degli influencer più noti nel mondo della profumeria. È celebre per i suoi video in cui spiega le caratteristiche delle fragranze e come indossarle affinché lascino la cosiddetta scia.

L’evento è stato un vero successo: tantissimi ragazzi hanno partecipato, incuriositi dal suo nuovo brand, presentato proprio in questa occasione. Alex ha raccontato le storie che si celano dietro le fragranze e illustrato le materie prime utilizzate. Inoltre, ha fatto provare i profumi ai presenti, chiedendo le loro impressioni.

Un momento particolarmente apprezzato è stato l’estrazione di uno dei suoi costosi profumi, che ha permesso a un fortunato partecipante di portarlo a casa gratuitamente. A tutti, comunque, è stato regalato un campioncino.