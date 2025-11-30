Airbus blocca 6 mila aerei: rischio stop per migliaia di voli

Airbus richiama oltre 6.000 aerei A320: possibili disagi per i voli nei prossimi giorni.
Il gruppo Airbus ha avviato un richiamo straordinario che riguarda più di 6.000 aerei della famiglia A320, uno dei modelli più utilizzati dalle compagnie aeree in tutto il mondo. L’azienda europea ha chiesto alle compagnie di effettuare un aggiornamento urgente al software di bordo, dopo aver individuato una vulnerabilità che potrebbe manifestarsi in circostanze particolari, come in presenza di forti radiazioni solari.
Secondo le informazioni diffuse dalla stampa internazionale, il problema non rappresenta un rischio immediato per la sicurezza dei passeggeri, ma richiede comunque un intervento rapido per prevenire possibili malfunzionamenti. Per questo molte compagnie stanno programmando controlli e aggiornamenti che potrebbero causare ritardi, cancellazioni o disagi, soprattutto nei giorni di maggiore affluenza.
Si tratta di uno dei richiami più ampi mai effettuati da Airbus: la famiglia A320 è infatti tra le più diffuse al mondo, da anni utilizzata per collegamenti nazionali e internazionali anche dagli aeroporti italiani.
Le compagnie sono ora al lavoro per installare l’aggiornamento nel minor tempo possibile, cercando di ridurre l’impatto sulle operazioni quotidiane. Tuttavia, nei prossimi giorni non si escludono ripercussioni sul traffico aereo.