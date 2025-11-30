Napoli attiva il Piano Freddo: più posti letto e altri servizi

Dal 1° dicembre parte il nuovo programma comunale dedicato alle persone senza dimora: aumentano i posti nei centri di accoglienza, si estendono gli orari di accesso e vengono distribuiti kit anti-freddo.

Con l’avvicinarsi dell’inverno, il Comune di Napoli ha predisposto un programma speciale per offrire protezione e supporto alle persone che vivono situazioni di vulnerabilità estrema. Il nuovo Piano Freddo 2025-2026, che prenderà avvio il 1° dicembre, introduce una serie di misure aggiuntive pensate per affrontare l’ondata di gelo in modo più capillare rispetto agli anni precedenti.

Più accoglienza e orari ampliati in via de Blasiis

Una delle principali novità riguarda il potenziamento del Centro di Prima Accoglienza di via de Blasiis, dove sono stati allestiti 15 posti letto in più per rispondere all’aumento delle richieste nel periodo più freddo dell’anno.

L’ingresso alla struttura è stato anticipato al pomeriggio, mentre la permanenza mattutina è stata estesa fino alle 9:00. Per chi vive condizioni particolarmente fragili è prevista la possibilità di restare all’interno per l’intera giornata.

L’accesso è consentito anche a chi non possiede documenti: basterà dichiarare i propri dati per essere registrati. Ogni ospite riceverà inoltre un pasto serale.

Via Tanucci: servizi igienici, supporto e ulteriori posti letto

Accanto all’accoglienza notturna, resta attivo lo Spazio Docce di via Tanucci, che offre cura dell’igiene personale, cambio degli abiti, orientamento sociale e assistenza legale. Durante l’inverno, la struttura potrà accogliere anche 20 persone per la notte, con accessi serali e uscita al mattino.

Aiuti per chi resta in strada

Il piano prevede la distribuzione di materiali essenziali per affrontare le basse temperature. Tra i kit messi a disposizione figurano:

biancheria e asciugamani monouso,

prodotti per l’igiene personale,

scaldacollo, cappelli e guanti di lana.

La consegna sarà curata dall’Unità di strada e dalle strutture comunali coinvolte nel piano.

Un modello di intervento flessibile per l’emergenza

Il programma è stato concepito con un approccio dinamico: oltre ai servizi già operativi, sono previste misure extra da attivare qualora la situazione meteorologica dovesse peggiorare. L’obiettivo è disporre di un sistema pronto a intervenire rapidamente, soprattutto per chi vive in condizioni critiche.

Con questo piano, Napoli cerca di offrire un sostegno concreto a chi non ha un riparo sicuro, puntando a garantire dignità e protezione nei mesi più difficili dell’anno.

Per segnalare la presenza di persone senza dimora, è possibile scrivere alla seguente email: sos.senzadimora@comune.napoli.it