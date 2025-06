Aeroporto di Capodichino chiuso nel 2026: è polemica per le agenzie di viaggio

Si conferma la chiusura dell’Aeroporto di Capodichino ma si attende l’Enac per maggiori informazioni sulle tempistiche

L’aeroporto di Capodichino chiuderà nel 2026 per 42 giorni: dal 19 gennaio al 1° marzo. Lo ha confermato Gesac, la società che gestisce lo scalo partenopeo, spiegando che per motivi di sicurezza è necessario effettuare lavori considerati indispensabili. In particolare, sarà completamente rifatta la pista di volo dell’Aeroporto di Napoli.

La notizia ha generato non poco sgomento, considerando che Capodichino è il più grande hub dei trasporti in Campania, con circa 12,7 milioni di passeggeri registrati nel 2024. Con la sua chiusura, i voli saranno dirottati su Salerno. Si sta già pensando a dei servizi navetta per accompagnare i viaggiatori verso aeroporti alternativi, ma le agenzie di viaggio lamentano il poco preavviso. Hanno infatti contattato i Ministeri dei Trasporti, retto da Matteo Salvini, e del Turismo, guidato da Daniela Santanchè, per chiedere chiarimenti.

Tuttavia, si è ancora in attesa del via libera da parte dell’Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, che non potrà autorizzare i lavori finché non riceverà il progetto esecutivo. Solo allora potranno essere valutate concretamente le tempistiche.