Acerra, vandalizzata la Casa del Popolo inaugurata da Enrico Berlinguer

Ennesimo atto vandalico ai danni della Casa del Popolo di Acerra. L’edificio, da poco restituito alla comunità, è stato violato da sconosciuti che hanno distrutto parte degli arredi, sottratto materiale tecnico e abbandonato rifiuti al suo interno.

La denuncia è stata sporta presso la Polizia e, in seguito, una volante è intervenuta per verificare quanto accaduto. Le autorità hanno trovato conferma dei danni segnalati.

L’immobile, che fu inaugurato da Enrico Berlinguer oltre quarant’anni fa, è tornato a essere un punto di riferimento grazie all’attività di cittadini, volontari e associazioni. L’obiettivo: costruire un luogo di accoglienza, dialogo, impegno civile e cultura democratica. Un presidio per chi crede nell’uguaglianza, nella solidarietà e nei valori della nostra Costituzione.

Il contesto però è difficile. In una città segnata da continue aggressioni e minacce, dove spesso le strade diventano dominio dell’illegalità, difendere uno spazio come questo è una sfida che richiede coraggio.

Ma non ci arrenderemo. Continueremo a lottare perché la Casa del Popolo resti un punto fermo per la comunità. Nei prossimi giorni promuoveremo un incontro pubblico per organizzare una risposta condivisa contro chi vuole spegnere la voce della partecipazione.

A cura dell’Associazione “Casa del Popolo E. Berlinguer Acerra APS”