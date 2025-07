Acerra, palestra chiusa da 14 anni: via alla riqualificazione del Primo Circolo. M5S: Finalmente si muove qualcosa.

Dopo oltre un decennio di abbandono e promesse disattese, la palestra del Primo Circolo Didattico di Piazzale Renella ad Acerra torna finalmente al centro dell’attenzione istituzionale. È stata infatti approvata in Giunta la delibera n.76 del 3 luglio 2025, con cui si adotta ufficialmente il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione e la messa in sicurezza della struttura scolastica. L’intervento, che prevede un investimento complessivo di quasi un milione di euro, punta a ottenere fondi dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del piano nazionale dedicato alle palestre scolastiche.

A renderlo noto è il MoVimento 5 Stelle di Acerra, che rivendica un ruolo decisivo in questo risultato, frutto – spiegano – di anni di pressioni, interrogazioni, accessi agli atti e un costante lavoro di connessione con il territorio. In particolare, il consigliere comunale Francesco Affinito ha chiesto formalmente tutta la documentazione prodotta dal Comune dal 2015 a oggi, al fine di fare chiarezza su una vicenda che ha privato generazioni di studenti del diritto a un luogo sicuro dove svolgere educazione fisica.

Chiusa dal 2011 per inagibilità, la palestra è stata poi colpita da un incendio doloso nel 2017 e successivamente segnalata come sito a rischio ambientale per la presenza di materiali pericolosi come amianto ed eternit. Una situazione più volte denunciata dal M5S, rimasta a lungo senza risposte concrete.

“Oggi la palestra può tornare a essere un’opportunità per il quartiere, non più simbolo di degrado ma di rinascita”, scrive il Movimento, sottolineando però l’urgenza di mantenere alta la vigilanza per evitare nuovi ritardi. “Serve trasparenza. Serve determinazione. Gli impegni con i cittadini si rispettano, non si promettono soltanto”.