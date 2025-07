Controlli serali della polizia locale nel centro di Acerra, nei guai 21 motociclisti

ACERRA – Un capillare presidio del territorio finalizzato al rispetto delle norme del codice della strada, è stato messo in campo dalla Polizia Locale di Acerra, che nella giornata di venerdì ha effettuato un’operazione di controllo che ha portato al controllo di numerosi veicoli. L’obiettivo principale è quello di indirizzare i motociclisti, in particolare quelli più giovani, ad usare il casco, elemento fondamentale di prevenzione e sicurezza sulla strada.

Ventuno i conducenti in totale sanzionati per diverse violazioni al codice della strada, con 6 fermi amministrativi.

Nell’ambito di questo servizio straordinario sono stati predisposti diversi punti di controllo in accessi chiave, come corso Italia, corso della Resistenza e corso Vittorio Emanuele II. Un’attività che intende garantire la sicurezza sulle strade e ridurre il numero di incidenti, alcuni purtroppo con esito fatale, soprattutto tra i centauri. Non a caso i servizi sono stati rivolti soprattutto a sanzionare la guida senza casco.

“Ringrazio tutto il personale della Polizia Municipale per l’attività espletata – ha sottolineato il sindaco Tito d’Errico – ai nostri ragazzi dico che indossare il casco è il modo più efficace per ridurre gli infortuni e i decessi legati agli incidenti in moto. Ecco perché questo genere di servizio è fondamentale per garantire la sicurezza dei nostri cittadini e in particolare dei giovani”.