Acerra, ok all’apertura del settore ospiti dell’Arcoleo

ACERRA. Campo ‘Arcoleo’: via libera ai tifosi ospiti. E’ quanto emerso a conclusione della procedura autorizzativo-amministrativa che ha visto il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco attestare il rispetto delle prescrizioni previste al nuovo varco d’ingresso dedicato ai supporter ospiti. L’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Acerra ha già provveduto ad inviare tutta la documentazione al locale Commissariato di Polizia di Stato. La capienza del settore adibito alla tifoseria ospite è di 450 persone: l’accesso sarà possibile grazie ad un apposito varco intitolato a ‘Jolie’, la figlia del presidente Guastafierro prematuramente scomparsa.

“Grazie all’attività in tempi rapidissimi dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici dell’ente – sottolinea il sindaco Tito d’Errico – da oggi l’Arcoleo, che è sempre stato idoneo per disputare le gare di Serie D, può contare anche sul settore ospiti. Una bella notizia per l’Acerrana Calcio e per la città, che potrà accogliere persone provenienti pure da altre regioni che in occasione della partita di calcio potranno visitare Acerra scoprendo tutte le nostre bellezze, dal Castello ai Musei, dal patrimonio storico-artistico alle bontà enogastronomiche”.