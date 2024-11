Somma, il patrimonio culturale della città conquista turisti e stampa nazionale

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Comunicato Stampa.

Patrimonio culturale, ristorazione e tradizioni popolari sommesi, conquistano turisti, pubblico e stampa nazionale!

Rosalinda Perna – assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano: “Ben 1600 persone il 5 e 6 di Ottobre per le aperture straordinarie della Villa Augustea, 1600 il 12 e 13 di Ottobre per le Giornate del FAI e almeno 20.000 per il Festival del Baccalà con aperture della Villa Augustea, delle cripte ipogee, del Museo della Civiltà Contadina, del Castello di Lucrezia D’Alagno. Ma vorrei ricordare le 2000 persone per il Mondo di Harry Potter al Castello di Lucrezia D’Alagno dove di recente ha riscontrato altro successo l’evento per bambini e famiglie. Mai il patrimonio culturale di Somma Vesuviana è stato così vissuto, aperto e promosso!”.

“Il patrimonio culturale di Somma Vesuviana conquista l’attenzione ad ogni apertura, soprattutto da parte di tanti escursionisti che per l’occasione arrivano da fuori Somma e anche da fuori Campania. Gli eventi che si sono svolti da fine Dicembre del 2023 ad oggi, hanno visto complessivamente circa 30.000 presenze, delle quali almeno 20.000 in occasione del recente Festival del Baccalà, ma ne abbiamo avute almeno 1600 in occasione delle aperture straordinarie della Villa Augustea del 5 e 6 di Ottobre, altre 1600 per le Giornate del Fai del 12 e 13 di Ottobre, 2000 per il Mondo di Harry Potter e centinaia anche nel recente evento del 31 Ottobre. Il tutto senza tenere conto delle molteplici presentazioni letterarie. Citerei anche il Palio che ha registrato un grande successo in modo particolare per la serata principale, quella dei giochi, ma da non dimenticare sono le rievocazioni storiche, le ante prime del Palio e anche dello stesso Festival del Baccalà. Due grandi e distinti eventi che si sono svolti a metà anno al Castello di Lucrezia D’Alagno sito sempre più conosciuto ed amato. Siamo riusciti a creare un modello promozionale che mette insieme patrimonio culturale, ristorazione e tradizioni. Somma Vesuviana è la città delle cripte ipogee o meglio chiesa ipogea con cripta ipogea visitabili nella parte interrata del Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo, ma è anche la città del Borgo Antico del Casamale i cui vicoli erano teatro delle pedalate del campionissimo Fausto Coppi. Somma Vesuviana è la città della Festa delle Lucerne che si svolge all’interno della Terra Murata con la Cinta Muraria Aragonese o è la città dei Riti della Montagna con il suo Santuario Mariano nella parte alta del paese. Somma Vesuviana è città di scavi archeologici importanti con la missione internazionale guidata dall’Università di Tokyo. Il sito archeologico della Villa Augustea è di grande fascino ed importanza con le stratificazioni geologiche di varie eruzioni come quelle del 79 d.C., del 472 d.C. e del 512 d.C., i pavimenti mosaicali, colonnati, ambienti affrescati, statue e di recente anche le fornaci di epoca augustea che sarebbero appartenute ad un complesso termale di notevole importanza, di epoca augustea. Somma Vesuviana è anche la città del Castello di Lucrezia D’Alagno, realizzato da Re Alfonso D’Aragona tra il 1456 e il 1458, dove visse Lucrezia D’Alagno e tanto amato da Totò”. Lo ha affermato Rosalinda Perna, Assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.