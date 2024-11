Villaricca, Idee e Concretezza sulla morte di Santo Romano: “c’è bisogno di un cambiamento”

Villaricca. Riceviamo e pubblichiamo:

In questo momento di incommensurabile dolore, dove il sogno di un giovane come Santo Romano, appena 19 anni, viene tragicamente spezzato da un litigio nato da una futilità, come una semplice scarpa sporca, io, presidente dell’associazione Idee e Concretezza, sento il peso di una realtà insopportabile e desidero esprimere le mie più profonde e sentite condoglianze alla sua famiglia, che ora deve affrontare un vuoto incolmabile. Non possiamo permettere che la vita di un ragazzo pieno di speranze e sogni venga annientata da un attimo di follia; è nostro dovere, come comunità, unirci per trasformare questo dolore in un grido di cambiamento. Ogni giovane merita di vivere in un ambiente dove il rispetto e la comprensione siano la norma, dove le aspirazioni possano prosperare lontane dall’ombra della violenza. Dobbiamo ricordare Santo non solo per la vita che ha perso, ma per il potenziale che portava con sé, e lavorare affinché il suo tragico destino diventi un monito per tutti noi, un appello a costruire un futuro in cui ogni sogno possa essere realizzato e ogni giovane possa sentirsi al sicuro nel perseguire la propria passione, senza mai temere che un attimo di conflitto possa portare via tutto ciò che ama.

Ufficio Stampa – Associazione Idee e Concretezza