Acerra, apre la piscina comunale: il giorno dell’open day

ACERRA – Una nuova opportunità per la crescita sociale della città con un occhio alla formazione dei futuri campioni. Open day alla piscina comunale ‘Carlo Pedersoli’ di Acerra, con numerosi cittadini che hanno affollato i desk della struttura per richiedere informazioni sulle attività del centro, assistendo anche all’allenamento dei giovani nuotatori delle Fiamme Oro.

“Ci siamo riusciti, giornata storica per Acerra – ha sottolineato il sindaco Tito d’Errico – la città lo merita. Ringrazio i nostri uffici, il dirigente Giovanni Soria, il consiglio comunale e la maggioranza che hanno fornito il supporto per andare avanti. La piscina e tutta la struttura tra via Clanio e via Luigi De Rosa rispecchiano la finalità sociale di dare impulso alla cultura dello sport come opportunità di sviluppo per tutto il territorio, riconoscendo nello sport, nelle attività motorie e nel diritto al gioco lo strumento fondamentale per la formazione ed il benessere della persona”.

A benedire la piscina il Vescovo della Diocesi di Acerra monsignor Antonio Di Donna: “Ringrazio l’amministrazione comunale, spero che chi frequenterà questo luogo possa trovare sollievo e sperimentare attraverso lo sport i valori dell’amicizia e della lealtà, con un aiuto a chi è più in difficoltà”.

Grazie alla convenzione stipulata lo scorso gennaio, la Federazione Italiana Nuoto si occupa della gestione del Centro Federale di Alta Specializzazione, mentre il Comune mantiene a suo carico la gestione pubblica dell’impianto e delle tariffe, così come deliberato dal consiglio comunale.

“Sentire il fruscio dell’acqua mi fa emozionare” ha spiegato il presidente dell’Assise Raffaele Lettieri. “Sulla gestione – continua – abbiamo fatto una scelta importante. Per il lato tecnico ci siamo affidati al partner più competente, ma in capo all’ente resta la gestione pubblica per una precisa scelto politico-amministrativa e pertanto ringrazio la parte politica che ci ha sostenuto. Questa struttura cambia la visione del tempo libero e del tempo ludico per i nostri ragazzi. La collaborazione con la Caritas, le scuole ed altre realtà associative locali, poi, farà in modo che i costi sostenuti dal Comune siano a favore della collettività per tariffe agevolate per le fasce più deboli”.

All’Open Day hanno preso parte Luca Piscopo, Consigliere Nazionale della Fin e Fabio Conti, Dirigente dei Centri Federali Fin: “Abbiamo colto l’entusiasmo dell’amministrazione comunale – hanno evidenziato i rappresentanti della Federnuoto – proveremo a trasferire ai giovani del territorio la passione per le discipline acquatiche e chissà che un ragazzo di Acerra che domani entrerà in questa vasca un giorno potremmo trovarcelo alle Olimpiadi”.

La piscina ‘Carlo Pedersoli’ è un impianto omologato per le gare internazionali a vasca corta di nuoto e nel quale potranno essere praticati la pallanuoto nazionale (fino alla serie A2 femminile), il nuoto sincronizzato ed i corsi di salvamento. L’impianto è dotato di un centro fitness per attività quali aerobica, ginnastica artistica e body building, ambienti wellness per massaggi e trattamenti estetici, oltre che di un campo polivalente esterno utilizzabile per diverse discipline sportive.

Tutti i martedì e giovedì di giugno e luglio, dalle ore 15,30 alle ore 20, i cittadini si possono recare nella struttura per ricevere tutte le informazioni.