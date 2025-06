Lotto, colpaccio a Pomigliano: vinti 45mila euro in un’estrazione

Lotto: in Campania centrate vincite per oltre 68mila euro

Campania a segno con il Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, centrate vincite totali pari a 68.750 euro: la più alta nella regione, da 45mila euro, si è verificata a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, con un terno in via S.Pietro. La seconda, da 23.750 euro, è stata invece realizzata a Giugliano in Campania, sempre in provincia di Napoli, grazie a tre ambi e un terno in via Madonna delle Grazie. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 3,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 580,6 milioni di euro dall’inizio del 2025.

10eLotto: in Campania vinti 35mila euro

Campania protagonista con il 10eLotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, vinti in provincia di Napoli 35mila euro: un colpo da 20mila euro a Saviano (NA) in via S. Francesco d’Assisi – con un 5 Oro – e una vincita da 15mila euro a Quarto (NA) grazie ad un 6 Oro in via Campana. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,73 miliardi da inizio anno.